Тюменцы перестают продавать свои квартиры

В Тюмени резко снизилось количество новых предложений на вторичном рынке жилья. О новой тенденции, которая набирает обороты в последние месяцы, рассказал тюменский миллионер и глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на круглом столе, посвященном трехмесячной отсечке после отмены господдержки.
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