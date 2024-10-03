Тюменцы перестают продавать свои квартиры

В Тюмени резко снизилось количество новых предложений на вторичном рынке жилья. О новой тенденции, которая набирает обороты в последние месяцы, рассказал тюменский миллионер и глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на круглом столе, посвященном трехмесячной отсечке после отмены господдержки.