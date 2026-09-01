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Царьград

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Матвиенко отметила рост туризма в Кабардино-Балкарии к 1 сентября

Матвиенко отметила рост туризма в Кабардино-Балкарии к 1 сентября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении отметила развитие туристической инфраструктуры и рост индустрии гостеприимства в Кабардино-Балкарии к 1 сентября.

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