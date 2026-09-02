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КСИР подтвердил, что Тегеран приступил к ответу на атаки США по Ирану

КСИР подтвердил, что Тегеран приступил к ответу на атаки США по Ирану

Тегеран приступил к ответным действиям на атаки США по Ирану, заявил КСИР. В Корпусе стражей также сообщили, что сбили очередной американский беспилотник MQ-9.

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