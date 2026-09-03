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Стало известно, сколько россиян смогут получить пенсионные накопления

Стало известно, сколько россиян смогут получить пенсионные накопления

Согласно данным федерального бюджета на 2026–2028 годы, в 2027-м разовую выплату всей суммы пенсионных сбережений смогут оформить 592,9 тыс.

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