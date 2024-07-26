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Зачем тебе, Асад, московская грусть?

Зачем тебе, Асад, московская грусть?

Президент Сирии, вернее Вечный Президент Сирии Башар Асадович Асад зачем-то прилетел в Москву. Конечно, как говорят на Ближнем Востоке, «Гость в дом — Аллах в дом», но цель визита товарища Асада пока загадочна.

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