Зачем тебе, Асад, московская грусть?

Президент Сирии, вернее Вечный Президент Сирии Башар Асадович Асад зачем-то прилетел в Москву. Конечно, как говорят на Ближнем Востоке, «Гость в дом — Аллах в дом», но цель визита товарища Асада пока загадочна.