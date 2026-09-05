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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о новом сезоне КХЛ: «Хочется прорыва от Москвы. Столица должна серьезно играть в хоккей, это в интересах сборной России»

Комментатор Дмитрий Губерниев ждет прорыва от московских клубов в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Что ждете от нового сезона КХЛ? Кто, на ваш взгляд, главные фавориты на Кубок Гагарина? – Мне будет интересно посмотреть насколько ЦСКА, где Никитин второй сезон команду строит, будет в состоянии бороться за главный трофей.

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