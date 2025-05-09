Байден считает себя ответственным за возвращение Трампа в Белый Дом

Экс-президент США Джо Байден признал свою личную ответственность за возвращение Дональда Трампа к власти, отметив, что как действующий глава государства на момент выборов, он несёт за это политическую вину.
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