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Сожрите друг друга: Растерявшая популярность баба Юля чихвостит Зе в Верховной раде

Сожрите друг друга: Растерявшая популярность баба Юля чихвостит Зе в Верховной раде

У чиновников режима Зеленского шикарная жизнь, а простое население Украины погрязло в нищете. Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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