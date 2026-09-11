Первый снег выпал на Дальнем Востоке, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.
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