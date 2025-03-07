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Сирийский капкан: МИД России призвал «прекратить кровопролитие»

Сирийский капкан: МИД России призвал «прекратить кровопролитие»

Судя по всему, 7 марта станет печальной датой для сирийских национальных и религиозных групп, отличающихся от пришедших недавно к власти […] The post Сирийский капкан: МИД России призвал «прекратить кровопролитие» appeared first on Медиакратия.

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