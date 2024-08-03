Спасатель мотогруппы Пожарно-спасательного центра Москвы рассказал о пользе активного образа жизни

Для человека важно вести активный образ жизни, двигаться и получать новые впечатления. Работники столичного Департамента ГОЧСиПБ за пределами рабочих будней стремятся разнообразить свою жизнь различными активностями.
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