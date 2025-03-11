Захарова: Киев направил БПЛА на Москву в день встречи Лаврова с генсеком ОБСЕ

Украина направила беспилотные летательные аппараты на Москву в день встречи руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
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