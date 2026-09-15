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Потолок обрушился на парты в Копейске Челябинской области

Потолок обрушился на парты в Копейске Челябинской области

В школе в Копейске в Челябинской области на парты обрушился потолок. Об этом сообщает Ura.ru.«Чрезвычайное происшествие произошло в общеобразовательной школе №9 города Копейска во время перемены, когда в классе не было детей», — говорится в публикации.

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