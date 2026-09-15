Потолок обрушился на парты в Копейске Челябинской области

В школе в Копейске в Челябинской области на парты обрушился потолок. Об этом сообщает Ura.ru.«Чрезвычайное происшествие произошло в общеобразовательной школе №9 города Копейска во время перемены, когда в классе не было детей», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военнопленный Вол...
- Каллас: США полто...
- Зеленский: нужны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым