The Ed Sheeran Backlash Just Got So Much Worse After Fans Came Through With Receipts Against His Claim That He Doesn’t Use His Platform For Politics

In 2022, Ed said of his decision to perform at a fundraiser for Ukraine, “Everyone kind of just wants to do their part…It just so happens musicians can do something, and it’s nice to do something that’s gonna raise awareness and raise money.
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