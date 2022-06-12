Советник главы офиса Зеленского Подоляк: власти Украины хотели бы получить от стран Запада около 300 РСЗО

Официальный Киев хотел бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Официальный Киев хотел бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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