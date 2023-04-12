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«ПолитРоссия»: немцы устыдились после слов Захаровой о «Северных потоках»

«ПолитРоссия»: немцы устыдились после слов Захаровой о «Северных потоках»

Англоязычных пользователей впечатлили слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о взрывах на «Северных потоках» и европейских политиках.

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