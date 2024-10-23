ИБП для всего дома STARK COUNTRY 3000 INV LT + аккумуляторы Ventura GPL 12-120

Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Во многих местах за городом часто отключают электричество, но есть способ, как сделать так, чтобы практически не чувствовать этих отключений и жить в загородном доме или на даче с комфортом даже тогда, когда соседи бегают по своим тёмным домам с фонариками.

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