ИБП для всего дома STARK COUNTRY 3000 INV LT + аккумуляторы Ventura GPL 12-120

Во многих местах за городом часто отключают электричество, но есть способ, как сделать так, чтобы практически не чувствовать этих отключений и жить в загородном доме или на даче с комфортом даже тогда, когда соседи бегают по своим тёмным домам с фонариками.
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