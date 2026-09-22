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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Меркулов впервые забил за «Колорадо» – в матче с «Виннипегом» на предсезонке. У него 3 броска, 2 перехвата и «+1» за 16:23

Форвард «Колорадо» Георгий Меркулов стал автором единственной шайбы команды в выставочном матче с « Виннипегом » (1:3).

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