Победа Российской Федерации на Украине будет равнозначна фиаско западной стороны. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил бывший руководитель правительства Франции Мануэль Вальс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии