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Царьград

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Взрыв прогремел утром 14 августа на Уралмаше, в Екатеринбурге

Взрыв прогремел утром 14 августа на Уралмаше, в Екатеринбурге

В районе отключился светВзрыв прогремел утром 14 августа в Екатеринбурге. Как сообщают читатели URA.RU, хлопок был слышен на Уралмаше, рядом с ТЦ "Омега".

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