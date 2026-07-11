Глава управы Лосиноостровского района провёл обход территории

Глава управы Лосиноостровского района Михаил Гайдаров совместно с главой муниципального округа Анной Фёдоровой, муниципальным депутатом Александром Борисовым, первым заместителем Никитой Киргизовым, заместителем Максимом Ульяновым, сотрудниками управы, представителями ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», общественными советниками и активными жителями провёл очередной обход территории по ранее утверждённому маршруту.
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