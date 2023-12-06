Микробы, обитающие в зоне вечной мерзлоты, могут помешать изменению климата 

Разнообразие микроорганизмов, обитающих в зоне вечной мерзлоты, способно помешать изменению климата и задержать потепление поверхности Земли - такого мнения придерживаются российские ученые вместе с коллегами из США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии