После взрывов на складах под Киевом задержан гендиректор оборонного предприятия

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя из-за размещения склада боеприпасов около жилых домов в Вишневом Киевской области.
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