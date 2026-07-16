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Газета.ру

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После взрывов на складах под Киевом задержан гендиректор оборонного предприятия

После взрывов на складах под Киевом задержан гендиректор оборонного предприятия

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя из-за размещения склада боеприпасов около жилых домов в Вишневом Киевской области.

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