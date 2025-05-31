Дуров анонсировал запуск чат-бота Grok от xAI в Telegram Ирэн ОрлонскаяВ недавнем анонсе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о планах интеграции нового ИИ-бота Grok, разработанного компанией xAI, основанной Илоном Маском.
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