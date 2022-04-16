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Рожин объяснил продолжение спецоперации после освобождения Мариуполя

Рожин объяснил продолжение спецоперации после освобождения Мариуполя

Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин поделился прогнозом о том, по какому сценарию будет развиваться спецоперация России по защите мирного населения Донбасса после окончательного освобождения от ВСУ и нацбатов Мариуполя.

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