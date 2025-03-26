В России недельная инфляция ускорилась до 0,12%

Инфляционные ожидания населения в марте снизились, однако остаются на повышенном уровне.В период с 18 по 24 марта рост потребительских цен ускорился до 0,12%, превысив показатели предыдущей недели (0,06%) и недели с 4 по 10 марта (0,11%).
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