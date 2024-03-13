Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магази...

Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магазинахПлатформодержатель вернулся к продаже игр по ваучерам в некоторых регионах, включая Бразилию, несмотря на ранее введенный отказ от распространения цифровых кодов за пределами PlayStation Store.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)