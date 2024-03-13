Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магази...

Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магазинахПлатформодержатель вернулся к продаже игр по ваучерам в некоторых регионах, включая Бразилию, несмотря на ранее введенный отказ от распространения цифровых кодов за пределами PlayStation Store.