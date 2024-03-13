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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магази...

Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магази...

Sony возобновила продажи цифровых кодов на игры для PlayStation 5 в сторонних магазинахПлатформодержатель вернулся к продаже игр по ваучерам в некоторых регионах, включая Бразилию, несмотря на ранее введенный отказ от распространения цифровых кодов за пределами PlayStation Store.

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