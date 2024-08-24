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Из Курской области эвакуировали более трех тысяч человек за сутки

Из Курской области эвакуировали более трех тысяч человек за сутки

Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек. Об этом на пресс-брифинге журналистам сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, передает ТАСС.

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