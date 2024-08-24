Из Курской области эвакуировали более трех тысяч человек за сутки

Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек. Об этом на пресс-брифинге журналистам сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, передает ТАСС.
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