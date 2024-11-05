Регулирующие органы наносят последовательные удары по амбициям Amazon и Meta в области атомной энергетики

Компании Amazon, Meta и Microsoft сделали большую ставку на атомную энергетику, чтобы обеспечить электроэнергией свои центры обработки данных, поскольку искусственный интеллект и облачные вычисления привели к резкому росту потребления электроэнергии.
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