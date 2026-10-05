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Царьград

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Зоолог Михаил Кречмар предупредил о нападениях медведей до ноября

Зоолог Михаил Кречмар предупредил о нападениях медведей до ноября

Зоолог Михаил Кречмар предостерёг россиян об опасности нападений медведей до середины ноября. В Красноярском крае дефицит пищи приводит к конфликтам, последние из которых закончились гибелью семи человек в этом регионе.

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