Машков встретился в избирательном штабе Путина с иностранными наблюдателями

Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков провел в штабе встречу с иностранными наблюдателями от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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