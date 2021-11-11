Сломанные ребра стали платой за игнорирование "зебры" в Уссурийске

Сломанные ребра стали платой за игнорирование "зебры" в Уссурийске

В Уссурийске игнорирование правил дорожного движения обернулись больницей для пешехода. Женщина перебегала дорогу неподалеку от Садового кольца, став жертвой ДТП, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции УГО.

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