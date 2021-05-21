Анонс развлекательных мероприятий на 22 и 23 мая

Анонс развлекательных мероприятий на 22 и 23 мая

Грядущий уикенд побалует уссурийцев интересными мероприятиями на любой вкус. Сделать выбор и не пропустить все самое интересное поможет обзор ИА UssurMedia.

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