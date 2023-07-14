Нечасто мне приходится изумляться до остолбенения. Но тут друг прислал мне из США новость, опубликованную на официальном сайте НАТО: << 5 июля 2023 Совещание НАТО по стабилизации ситуации во Франции В штаб-квартире НАТО идут совещания по поводу необходимости помощи Франции, которая, очевидно, не в состоянии самостоятельно справиться с разгоревшимися по всей стране беспорядками.
США хотят контролировать Францию с помощью уголовников из «Азова» и «Кракена» (новость с официального сайта НАТО)
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вот и началось.
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20 час.
Александр Макеев
Чем больше натовский террористических извращённых, клеветнических стран будут терроризировать кровожадные украинские нацисты-террористы, тем лучше будет России и всей здравомыслящей части человечества! А мы запасемся чипсами, попкорном, квасом и веселимся, наблюдая эту представление! 👻
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Янки извращённо добивают Европу всеми доступными им средствами. Очевидно хотят устроить для «Азова» и «Кракена» сафари во Франции. Это же совсем не то, что против русских, ещё и вооруженных, еще и слаженных, сражаться. Охота и развлечение, а самый смак в том, что в Европе, куда их уж 9 лет не пускают.
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48 мин.
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