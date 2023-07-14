Чем больше натовский террористических извращённых, клеветнических стран будут терроризировать кровожадные украинские нацисты-террористы, тем лучше будет России и всей здравомыслящей части человечества! А мы запасемся чипсами, попкорном, квасом и веселимся, наблюдая эту представление! 👻

НП

Наталья Павлова

Янки извращённо добивают Европу всеми доступными им средствами. Очевидно хотят устроить для «Азова» и «Кракена» сафари во Франции. Это же совсем не то, что против русских, ещё и вооруженных, еще и слаженных, сражаться. Охота и развлечение, а самый смак в том, что в Европе, куда их уж 9 лет не пускают.