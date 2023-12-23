Архангельская областная библиотека подготовила новогоднюю программу

В новогодние и рождественские праздники посетителей библиотеки имени Добролюбова ожидают захватывающие интеллектуальные битвы, показ культовой картины «Эта замечательная жизнь», чтение стихов Иосифа Бродского под музыкальное сопровождение арфы, история певицы Эллы Фицджеральд под виниловый аккомпанемент, а также «Зимняя песня» Николая Рубцова, которая прозвучит в день рождения поэта.