Канада ввела санкции против 13 представителей ФСИН и СК по ЯНАО

Власти Канады ввели санкции в отношении 13 граждан РФ. Об этом сообщили на сайте канадского МИД. Под санкции подпали руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном.
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