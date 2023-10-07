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Египет заявил о контактах с Израилем и палестинцами для снижения напряженности

Египет заявил о контактах с Израилем и палестинцами для снижения напряженности

Согласно заявлению египетского МИД, страна призвала израильскую сторону "прекратить нападения и провокационные действия против палестинского народа" КАИР, 7 октября.

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