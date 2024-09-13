Тонны адской смерти порвали гвардию Киева, а бригаду Зеленского разнесли авиабомбы ФАБ-500: Карта специальной военной операции на Украине на 13 сентября 2024 года Юлия СоколоваВблизи населенного пункта Колесниковка, на Купянском направлении, российская авиация нанесла масштабный удар по позициям украинских войск.