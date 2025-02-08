"Целое .столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: "Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу".
Великий диагност
Комментарии
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Борис Прокофьев
Русские - великая нация! Но преклонение русских перед всякой иностранщиной причинило огромные несчастья и убытки нашему народу. Надо решительно отказаться раз и навсегда от подобной позорной и проигрышной позиции.
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21 час.
Boris Borisov
Вот так и орём мы , надрывая пупок -Русские - великая нация!!!!!! И сами же втаптываем нашу русскость , уважение к себе в грязь. Кроме словесных завываний никаких дел ,свершений нет. И быть не может при молодом российском капитализме , который до сих пор ещё не нажрался.
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20 час.
Григорий Худенко
Кроме Достоевского есть ещё и Толстой.
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15 час.
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