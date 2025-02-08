Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    но красиво то какПревентивные удар...
  • Слава Белый
    Как на совете безопасности Путин спрашивал(публично транслировали)? Как поджилки у половины деятелей тряслись в прям...Расплата за преда...
  • Nata
    100%Один из глав Дерб...

Великий диагност

Великий диагност

​​"Целое .столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: "Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Прокофьев
Русские - великая нация! Но преклонение русских перед всякой иностранщиной причинило огромные несчастья и убытки нашему народу. Надо решительно отказаться раз и навсегда от подобной позорной и проигрышной позиции.
Ответить
21 час.
Boris Borisov
Вот так и орём мы , надрывая пупок -Русские - великая нация!!!!!! И сами же втаптываем нашу русскость , уважение к себе в грязь. Кроме словесных завываний никаких дел ,свершений нет. И быть не может при молодом российском капитализме , который до сих пор  ещё не нажрался.
Ответить
20 час.
Григорий Худенко
Кроме Достоевского есть ещё и Толстой.
Ответить
15 час.
наверх