Великий диагност

Русские - великая нация! Но преклонение русских перед всякой иностранщиной причинило огромные несчастья и убытки нашему народу. Надо решительно отказаться раз и навсегда от подобной позорной и проигрышной позиции.

Boris Borisov

Вот так и орём мы , надрывая пупок -Русские - великая нация!!!!!! И сами же втаптываем нашу русскость , уважение к себе в грязь. Кроме словесных завываний никаких дел ,свершений нет. И быть не может при молодом российском капитализме , который до сих пор ещё не нажрался.