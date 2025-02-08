Аршавин верит в чемпионство «Зенита»: «Если сможет купить всех, кого хочет, то да»

– Я думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, что у «Зенита» самые высокие шансы. «Зенит» не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.
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