Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал мнение о бесполезности передачи новых систем ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ), полагая, что Россия уничтожит их, как и предыдущие поставки.