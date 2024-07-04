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Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал мнение о бесполезности передачи новых систем ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ), полагая, что Россия уничтожит их, как и предыдущие поставки.

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