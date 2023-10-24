Ленинградский сторож-педофил совратил девочку на отдыхе в Тунисе

Мужчина находится под стражей. Правоохранительные органы возбудили ещё одно уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») против сторожа-педофила, у которого ранее нашли интимные фото и видео с детьми.
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