❗️Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии От этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
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❗️Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии От этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.