В чём суть тренда GPT-dolls, и как сделать свою собственную куклу с помощью нейросетей Алёна Юрьева В TikTok снова горячо: новый тренд заставил пользователей по всему миру массово создавать свои «кукольные» копии с помощью нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии