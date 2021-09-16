Русская весна

115 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    Обычная Безкорневых серверов инет не работает Так устроеноибо это маршрутизация связи ! Это изначально было задума...США придёт конец ...
  • Inna Kuznetsov
    Какая связь?США придёт конец ...
  • Серж Южанин
    Фирма Порошенко к...

На Украине заявили, что США шантажируют Россию «Железным куполом»

На Украине заявили, что США шантажируют Россию «Железным куполом»

США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Дмитрий
Как поставят, расхерачить, по еврейски, никого не спрашивая.

Картина дня

наверх