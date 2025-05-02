Трамп доломал киевский режим, — Медведев

Вооэще если США представлли прмощьто это помощь и всё,она н оплачиваетсяЗеля со своего кармана пусть оплачивает!

Никто ничего Америке и Европе не должен,это же ПОМОЩЬ,фиг им в нос буржуям!

Валентин Воробьев

Согласие платить за пиндосску помощь редкоземами - палка о двух концах. Под видом разработки "месторождений янкесы понаедут в\на Украину, понастроят всяческого жилья и будут жить да размножаться. В далеком будущем мы получим у своих границ новое чуждое нам государство