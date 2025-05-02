Русская весна
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Русская весна

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Трамп доломал киевский режим, — Медведев

Трамп доломал киевский режим, — Медведев

Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

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Комментарии
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Eduard
Вооэще если США представлли прмощьто это помощь и всё,она н оплачиваетсяЗеля со своего кармана пусть оплачивает!
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7 час.
Eduard
Никто ничего Америке и Европе не должен,это же ПОМОЩЬ,фиг им в нос буржуям!
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7 час.
Валентин Воробьев
Согласие платить за пиндосску помощь редкоземами - палка о двух концах. Под видом разработки &quot;месторождений янкесы понаедут в\на Украину, понастроят всяческого жилья и будут жить да размножаться. В далеком будущем мы получим у своих границ новое чуждое нам государство
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2 час.
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