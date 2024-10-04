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Несекретные материалы

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Spiegel: спустя 34 года после объединения Германия вновь на пути к распаду

Spiegel: спустя 34 года после объединения Германия вновь на пути к распаду

Единая Германия, ставшая таковой на излете холодной войны, вновь разваливается на части. Журнал Der Spiegel пишет о том, что спустя 34 года после объединения ФРГ и ГДР страна фактически близка к распаду по экономическим и политическим причинам.

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