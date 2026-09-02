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От горячего цеха в Тагиле до экрана: личная история Анатолия Журавлёва в комедии «Пора на завод»

От горячего цеха в Тагиле до экрана: личная история Анатолия Журавлёва в комедии «Пора на завод»

Впервые в настоящий горячий цех Анатолий Журавлёв попал ещё трёхлетним ребёнком: мама, работавшая на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, из-за проблем с детским садом регулярно брала сына и дочку прямо на смену.

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