В Самарской области полицейские и общественники продолжают участвовать во Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом»

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», сотрудники Госавтоинспекции, ПДН, кинологической службы и представитель Общественного совета при региональном главке Ригиль Курмаев провели с ребятами одного из детских оздоровительных лагерей профилактическое мероприятие.
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