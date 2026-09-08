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Шагарь: зачем СССР сделал шагающий экскаватор и сколько он может пройти своим ходом

Шагарь: зачем СССР сделал шагающий экскаватор и сколько он может пройти своим ходом

Стройки в СССР поражали масштабом. Прокладывали колоссальные каналы, возводили дороги через половину континента, вынимали миллионы кубометров породы в карьерах.

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